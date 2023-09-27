خوفا من خطف الأهلي له .. الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقد «فتوح»

الشارقة - اميمة ياسر - يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من اجل تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل استمراره ضمن صفوف الفريق الابيض ، بقرار من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، والذي طالب بضرورة التجديد مع اللاعب، واستمراره ضمن صفوف الفريق.. واقترن اسم أحمد فتوح بأكثر من عرض أبرزهم من ناديي الاهلي وبيراميدز اللذين يرغبان في ضم اللاعب الأعسر بالإضافة لعرض آخر من أحد الأندية البلجيكية التى أبدت اهتمامها بضم فتوح ..

وفي غضون ذلك ، طالبَ أحمد فتوح اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ7.5 مليون جنيه، بجانب منحه عقداً براتب سنوى يقدر بـ15 مليون جنيه مع وجود حوافز إضافية وفقا لمعدل مشاركاته وحصد الألقاب والبطولات من أجل تجديد تعاقده مع الفريق الابيض والذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لاى ناد مجانا بداية من شهر يناير القادم .

في المقابل طالبت بعض الأصوات إرجاء ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح إلى حين تعيين مجلس منتخب جديد لإدارة القلعة البيضاء بسبب الطلبات المادية للاعب .