شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى جوائز النسخة الأولى لبطولة كأس السوبر المصري في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات في الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر المقبل.

وقال العطار ان البطولة ستشهد مشاركة النادي الأهلي بطل الدوري، ونادي بيراميدز وصيف الدوري، ونادي سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبطل كأس مصر الذي لم يتحدد حتى الآن.

تابع العطار أن الأهلي سيلتقي سيراميكا، بينما يواجه بيراميدز بطل كأس مصر ثم يصعد الفائزان للمباراة النهائية لتحديد بطل السوبر.

وكشف العطار ان نادي الزمالك لن يشارك في البطولة بعدما اعتذر عن بطولة السوبر الأخيرة، لذا تم تطبيق اللائحة عليه باستبعاده من البطولة المقبلة، وسيشارك نادي انبي بدلاً منه حال وصوله لنهائي كأس مصر، أما في حالة خروج انبي من الكأس سيشارك رابع الدوري المصري وهو فريق مودرن فيوتشر.

تابع ان جوائز السوبر المصري ستكون 250 ألف دولار لصاحب المركز الأول و125 ألف دولار لصاحب المركز الثاني، و75 ألف دولار للثالث و50 ألف دولار للرابع.