شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب في «الليغا».. جيرونا يتصدر أمام ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستعاد ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، توازنه بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 2-0، واستغل جيرونا تعثر شريكه السابق برشلونة وأنفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 2-1 الأربعاء في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وعوض النادي الملكي خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في ديربي العاصمة الأحد على ملعب «ميتروبوليتانو»، وحقق فوزه السادس في «الليغا» بفضل هدفي إبراهيم دياس (45+3) وخوسيلو (54).

وكان ريال يمنّي النفس باستعادة الصدارة من غريمه برشلونة حامل اللقب الذي تعثر أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء، لكن جيرونا، مفاجأة انطلاقة الموسم الحالي، كان له رأي آخر بفوزه السادس توالياً دون خسارة فرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام النادي الملكي ونقطتين أمام جاره الكتالوني برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما بقي لاس بالماس على نقاطه الخمس في المركز السابع عشر.

على ملعب «سانتياغو برنابيو»، فرض رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أبقى على الإنجليزي جود بيلينغهام والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي العائد من الإصابة فينيسيوس جونيور، سيطرتهم على مجريات المباراة وخلقوا العديد من الفرص تناوب المهاجمون وخصوصاً خوسيلو ودياس الذي لعب أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم، على إهدارها مع تألق لافت لحارس المرمى ألفارو فاييس.

وهدد دياس مرمى الضيوف بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فاييس (6).

وعاد فاليس إلى التألق في أكثر من مناسبة، أبرزها عندما تصدى لتسديدة من خوسيلو عقب عرضية من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من الجهة اليمنى (19)، قبل أن يتعملق في مناسبتين أخريين أمام خوسيلو نفسه (21) وانفراد لدياس (25) قبل أن يرفع الحكم راية التسلل.

وبعيد آخر تصديات فاييس لخوسيلو أيضاً في الدقيقة 44، أنهار صمود لاس بالماس الدفاعي عندما حوّل لوكاس فاسكيس، بديل النمسوي دافيد ألابا الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 41، عرضية من الجهة اليمنى، استلمها دياس داخل منطقة الجزاء وروضها بين مدافعين، قبل أن يسددها قوية إلى يمين الحارس (45+3).

وفي الشوط الثاني، ضاعف أصحاب الأرض النتيجة، عندما ارتقى خوسيلو داخل منطقة الجزاء لعرضية متقنة من البرازيلي رودريغو من الجهة اليسرى، ليحوّلها رائعة برأسه إلى يسار الحارس (54).

وكاد رودريغو نفسه أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 73، إذ تبادل الكرة مع فاسكيز وسدد باتجاه المرمى مستغلاً تقدم الحارس، لكن المدافع جوليان أراوخو شتتها بعيداً.