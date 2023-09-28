غياب محمد صلاح عن مواجهة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

غاب الجناح المصري محمد صلاح عن مواجهة ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزي، اليوم في تمام الساعة 9.45 مساء على ملعب أنفيلد.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول التشكيل الرسمي، الذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: جونس، كوناتي، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: إيندو، إليوت، جرافينبيرش.

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، بين دوك.

جدير بالذكر، يلاقي ليفربول نظيره توتنهام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب توتنهام.