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المران الأول لفريق يد الأهلى بالكونغو استعدادا لانطلاق بطولة أفريقيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مرانه الأول بالكونغو برازافيل، استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 7 أكتوبر القادم. 

 

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

 

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

 

ويتواجد رجال الأهلي في المجموعة الأولى مع، جي إس كيه الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي – شبيبة سكيكدة الجزائري.

 

ويوجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وأوتهو الكونغولي وجرين دي سيل الكونغولي.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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