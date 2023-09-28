شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 27-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 27-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية.

شهد حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات تكريم نادي الزمالك كأول فريق فاز ببطولة السوبر المصري موسم 2001.

تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره العربى الكويتي بنتيجة 89/63 ببطولة الدوحة الدولية للسلة، والتى تستمر حتى 30 سبتمبر الجارى.

يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة أرتا سولار المقرر لها، فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى مرتبط اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 39/38 برميات الترجيح على صعيد الجولة الخامسة بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، تجهيز جزء كبير من مستحقات اللاعبين الأجانب، بالفريق الأبيض لسدادها لهم خلال الساعات المقبلة، بعد النجاح فى توفير سيولة مالية.

تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية .

انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو جهود رباعى الفريق التونسي حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد"دونجا" ومحمود علاء فى مباراة أرتا سولار المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.