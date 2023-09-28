شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: ننتظر مشاركة إنبى أو فيوتشر بسوبر الأبطال بعد استبعاد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن فريق إنبي سيشارك في بطولة كأس السوبر للأبطال في حالة تأهله لنهائي كأس مصر، بسبب استبعاد الزمالك، موضحا أنه في حالة خسارة إنبي سيتم اختيار فيوتشر رابع ترتيب دوري الموسم الماضي.

وضرب الأهلى موعدا مع سيراميكا في المباراة الأولى ببطولة كاس السوبر للأندية الأبطال، التي أعلن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة على نظامها ومباراتي نصف النهائي.

وحسب نظام الرابطة فإن المباراة الأولى ستجمع بين بطل الدوري وكأس الرابطة، فيما المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.