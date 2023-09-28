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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 27 - 9 - 2023، العديد من الأخبار، على رأسها السوبر المصرى للأبطال.. 250 ألف دولار للبطل و125 ألفا للوصيف.
شوبير: الأهلي رفض ضم إمام عاشور في وقت سابق مقابل 500 ألف جنيه
شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا عامين على التوالي ، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا خلال العام الجارى ، وكثرت الأقاويل حول أسباب عدم المشاركة.
أبرز غيابات الأهلى عن موقعة العودة أمام سان جورج
يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تشهد عدة غيابات من الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.
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