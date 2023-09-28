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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 27 - 9 - 2023، العديد من الأخبار، على رأسها السوبر المصرى للأبطال.. 250 ألف دولار للبطل و125 ألفا للوصيف.

شوبير: الأهلي رفض ضم إمام عاشور في وقت سابق مقابل 500 ألف جنيه

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالصفقات الجديدة للنادى الأهلي التي أبرمها في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة خاصة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم، بعد تقدمهما عروضا طيبة رفقة الفريق الأحمر.

شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا عامين على التوالي ، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا خلال العام الجارى ، وكثرت الأقاويل حول أسباب عدم المشاركة.

أبرز غيابات الأهلى عن موقعة العودة أمام سان جورج