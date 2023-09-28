شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تكرم النادي الأهلي الأكثر تتويجا بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام بدولة الإمارات الشقيقة، حصول النادي الأهلي على جائزة الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة.

وتسلم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جائزة الفريق الأكثر تتويجا بالسوبر المصري، من قبل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى، وسيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن، وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة. كما فاز النادي الأهلي بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري أيضا.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال، والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ28 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.