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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 27-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ضرب الأهلى موعدا مع سيراميكا في المباراة الأولى ببطولة كاس السوبر للأندية الأبطال، التي أعلن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة على نظامها ومباراتي نصف النهائي.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ضرب الأهلى موعدا مع سيراميكا في المباراة الأولى ببطولة كاس السوبر للأندية الأبطال، التي أعلن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة على نظامها ومباراتي نصف النهائي.

نجح جناح الأهلي المميز بيرسي تاو في احتلال صدارة هدافي الدوري المصري بعد تسجيله هدفين مميزين في شباك نادي المصري البورسعيدي، بعدما أقيمت اليوم الأربعاء مباراتين في دورى نايل للموسم الجديد، حيث شهدت المواجهة الأولى تعادلا سلبيا بين إنبي والطلائع، فيما فاز نادي زد على شقيقه الجونة بهدف دون رد.

يفكر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في أكثر من لاعب لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر في الفترة القادمة من أجل التعامل مع أزمة النقص العددي في الخط الخلفي، لاسيما مع تعرض محمود متولي للإصابة بشكل متكرر، وعدم وجود بديل كافٍ للثلاثي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر للعب في مركز رأس الحربة الصريح أمام سان جورج في المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يواصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والذي تعرض له قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

تضاءلت فرص صلاح محسن مهاجم الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه ضد سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تشهد عدة غيابات من الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.

يواصل كريم نيدفيد لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما غاب عن المشارة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب تلك الإصابة.

تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، بشأن رأس الحربة الذي سيشارك أساسي في مباراته ضد سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياد دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.