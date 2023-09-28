شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تكرم رئيس مجلس أبو ظبى الرياضى ويعقوب السعدى وأون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى، على تكريم عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضى، على المجهودات التي يبذلها مجلس أبو ظبي، الشريك الأساسي في خروج بطولة السوبر المصرى بشكل مميز نالت استحسان الجميع خلال السنوات الماضية.

كما تم تكريم الإعلامي الكبير يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي على المجهودات الرائعة للقناة، وتغطيتها لمباريات السوبر على مدار السنوات الماضية بشكل رائع.

كما شهد حفل الإعلان عن رعاة السوبر المصري تكريم قناة أون تايم سبورتس الشريك الأساسي في تغطية ونقل مباريات السوبر المصري على مدار السنوات الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ28 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.