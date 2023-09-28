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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 - 9 - 2023، العديد من الأخبار، على رأسها أوسوريو يعيد 4 لاعبين لتشكيل الزمالك أمام أرتا سولار، زد يفوز على الجونة بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى نايل.

خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة محمد كمال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمعرفة موعد مباراتي سيدات الفراعنة أمام السنغال في تصفيات إفريقيا بعدما ضرب أسود التيرانجا موعدا مع مصر التي تجاوزت جنوب السودان.

المحترفون يتوافدون على القاهرة يومى 8و 9 أكتوبر.. وصلاح آخر المنضمين لمعسكر المنتخب يتوافد المحترفون الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، على القاهرة يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيكون الدولي المصري محمد صلاح آخر المنضمين لمعسكر الفراعنة بسبب ارتباطه بمباراة هامة مع ليفربول ضد برايتون. شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا عامين على التوالي ، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا خلال العام الجارى ، وكثرت الأقاويل حول أسباب عدم المشاركة.

أبرز غيابات الأهلى عن موقعة العودة أمام سان جورج