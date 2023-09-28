شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترح على البارالمبية الدولية تمثيل ذوى الإعاقة باللجان الأهلية والدولية بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية، باقتراح أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية بأن تكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوى الإعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50٪ فى جميع اللجان البارالمبية الأهلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية والذي تستضيفه البحرين حاليا بحضور 180 دولة، ونال اقتراح أمين صندوق اللجنة البارالمبية عناية واهتمام مسئولي اللجنة البارالمبية الدولية، خاصة بعد أن تبع اقتراح عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، تأييد ومطالبة العديد من الدول لهذا المطلب، وقد تم توثيق الاقتراح لدى اللجنة الباراليمبية المصرية.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، قد ألقى كلمة اللجنة الباراليمبية المصرية، باجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية، وهى المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية منذ عام 1989 التي يتم فيها عرض وإلقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.

ويمثل مصر في الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة.