شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: مواجهة أرتا سولار حياة أو موت وسأعود للزمالك قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقبلة والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالحياة أو الموت نظراً لصعوبتها على الفريق الأبيض وحاجته لتسجيل ثلاثة أهداف لحسم التأهل لدور المجموعات بالبطولة.

قال الونش خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة الزمالك إن لاعبى الفريق الأبيض على قلب رجل واحد قبل مواجهة أرتا سولار مؤكداً أن الجميع سيكون متواجداً في استاد القاهرة الدولى يوم السبت المقبل لدعم الفريق في هذه المواجهة المصيرية.

وأكد مدافع الزمالك أنه واثق من الفوز على أرتا سولار والتأهل لدور المجموعات مشيراً إلى أن الجميع جمهوراً ولاعيبين سيغادورن استاد القاهرة بعد نهاية المباراة فرحين بالفوز والصعود إلى الدور المقبل من الكونفدرالية.

وتحدث الونش عن أخر تطورات تأهيله من إصابة الرباط الصليبى موضحاً أنه أنهى المرحلة الأولى بنجاح في دبى لافتاً إلى أنه يؤدى حالياً المرحلة الثانية بثبات دون تسرع وتحت إشراف الجهاز الطبي حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.

وأشارالونش إلى أنه بات قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال 3 أشهر على الأكثر موضحاً أن حالته النفسية تحسنت بشكل كبير عن السابق موجهاً الشكر لزملائه الذين دعموه خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وشكر الونش جمهور نادى الزمالك على الدعم الذى قدموه له خلال فترة إصابته مؤكداً أنهم السند الحقيقى للنادى الأبيض وسيأتى اليوم الذى يقف فيه الفريق على قدميه مرة أخرى كى يرد لهم الجميل.