شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تكرم عبد الله السعيد بجائزة هداف بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عبد الله السعيد بجائزة هداف بطولة السوبر المصري في حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وسلم محمد يحيي، رئيس المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة استادات وبرزنتيشن، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جائزة هداف بطولة السوبر المصري لعبد الله السعيد.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ28 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.