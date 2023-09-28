شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم منافسات بطولة أفريقيا لليد بمواجهة فاب الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره فاب الكاميرونى الرابعة عصرا اليوم الخميس فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية، التى تستضيفها الكونغو برازافيل. بينما يبدأ فريق السيدات مواجهاته بمواجهة جرين دى سيل الكونغولي غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى نظيره بي إم سي الكونغولي السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، ثم شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء. ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

وأسفر الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لأندية كرة اليد عن مواجهة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره فاب الكاميرونى الرابعة عصر اليوم الخميس، فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.