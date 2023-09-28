شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة توقف تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية بالزمالك بشأن القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت المحكمة قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، بمنع ما يقرب من 30 ألف عضو جمعية عمومية بالقلعة البيضاء من التصويت في الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بسبب عدم سداد القيمة المضافة.

وحرك أحد المرشحين على عضوية مجلس إدارة الزمالك دعوى بصفة مستعجلة لوقف قرار اللجنة الثلاثية بمنع الأعضاء من التصويت، بسبب عدم سداد القيمة المضافة، وحددت هيئة المحكمة يوم 1 أكتوبر المقبل للحكم النهائى في الدعوى قبل موعد الانتخابات.

فى سياق آخر، شهد حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات تكريم نادي الزمالك كأول فريق فاز ببطولة السوبر المصري موسم 2001.

وتسلم درع التكريم الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، ومعه أحمد فؤاد الوطن المدير المالي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال، عن جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربعة فرق.

وأعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.