شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يكتفى بتدريبات تأهيلية بعد إصابته فى الركبة.. وغموض موقفه من مباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه مساء الأربعاء، ضمن الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى رضا سليم من الإصابة بكدمة في الركبة، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة بطل إثيوبيا أو استمرار غيابه عن موقعة غدا الجمعة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف من قبل الكاف.