شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يكتفى بتدريبات تأهيلية بعد إصابته فى الركبة.. وغموض موقفه من مباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اكتفى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه مساء الأربعاء، ضمن الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
واشتكى رضا سليم من الإصابة بكدمة في الركبة، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة بطل إثيوبيا أو استمرار غيابه عن موقعة غدا الجمعة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف من قبل الكاف.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سان جورج، سيطر المارد الأحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.
سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام غدا الجمعة.
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