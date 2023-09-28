شكرا لقرائتكم خبر عن غيلاس قناوى ينضم لمعسكر المصرى البورسعيدى استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري انضمام لاعبه الجديد غيلاس قناوي لمعسكر الفريق المقام باستاد الكلية الحربية، حيث عنون عبر صفحته الرئيسية: "نسر جديد جزائري يحلق داخل فريقنا.. سعداء بانضمام غيلاس قناوي إلينا".



غيلاس قناوى



غيلاس قناوى



غيلاس قناوى

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري التعاقد مع اللاعب الجزائري غيلاس قناوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025، بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر.

جدير بالذكر أن اللاعب غيلاس قناوي يبلغ من العمر 25 عامًا وهو يجيد في مركزي الجناح وصانع الألعاب، علمًا بأن الجهاز الإداري للفريق الأول كان قد أتم إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق واستخراج بطاقة اللعب، وذلك بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

وشهدت تدريبات فريق المصري البورسعيدي فقرات ترفيهية للاعبين من خلال التدرب بكرة القدم على شباك لعبة التنس لتطوير قدرات التمرير والتحكم بالكرة للاعبين.

واختتم المصري البورسعيدي الأربعاء تدريباته لمواجهة فاركو، في الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية للدوري.

ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي خدمات يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق خلال مباراة فاركو المقبلة، وذلك بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، هذا وقد بدأ اللاعب في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، والذي أكد أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري للوقوف على مدى تحسن حالته وبالتالي خوضه لتدريبات علاجية منفردة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.