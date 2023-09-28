بطولة فرنسا: الإيطالي غاتوسو مدرباً جديداً لمرسيليا

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا: أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم الأربعاء تعيين الإيطالي جينارو غاتوسو مدرباً لفريقه خلفاً للإسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه قبل أسبوع.

ونقل بيان للنادي المتوسطي عن الدولي الإيطالي السابق البالغ من العمر 45 عاماً، قوله "أنا سعيد وفخور جدا بالانضمام إلى مرسيليا".

وأضاف "إنه نادٍ وملعب، أورانج فيلودروم، حيث أتيحت لي الفرصة للتطور كلاعب، وهو مشهور في كل أنحاء أوروبا بالشغف والحماس المنبعثين منه".

وينال غاتوسو المدرب السابق لكل من ميلان ونابولي الإيطاليين، رضى الرئيس الإسباني للنادي بابلو لونغوريا، خصوصا أن لاعب خط الوسط السابق والذي اشتهر بطباعه الحادة داخل الملعب اعتاد على الأندية الكبيرة وعلى الضغوطات.

وبات الإيطالي الآن أمام مهمة النهوض بفريق تعرّض لخسارة قاسية أمام باريس سان جرمان 0-4 في ملعب "بارك دي برانس" ضمن منافسات المرحلة السادسة الأحد، ويستعد لخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى موناكو السبت في المرحلة السابعة.

ويحتل مرسيليا المركز الثامن برصيد 9 نقاط من انتصارين مقابل 3 تعادلات وهزيمة.

وسبق لغاتوسو، أحد الوجوه البارزة في حقبة ميلان الذهبية والمتوج بمونديال 2006، أن درّب "روسونيري" بين عامي 2017 و2019 من دون أي نجاحات تذكر، في حين أن لقبه الوحيد كمدرب حققه مع نابولي الذي أشرف عليه بين 2019 و2021، بفوزه بكأس إيطاليا عام 2020.

كما درّب فيورنتينا لفترة قصيرة، قبل أن يغادر إلى إسبانيا للاشراف على فالنسيا الذي لم يستمر معه سوى لفترة 6 أشهر (صيف 2022-كانون الثاني/يناير 2023).