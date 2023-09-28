نقل مواجهة الفيحاء والاتحاد إلى الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل ملعب مواجهة فريقي الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين.

ويخوض فريقا الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 29 سبتمبر في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

وقررت الرابطة أيضا إجراء تعديل على موعد الجولة العاشرة من المسابقة، والتي ستأتي بعد التوقف الدولي مباشرة.

وحسب بيان الرابطة، فإنه «حرصا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل»، تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر، على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ18 نقطة، متقدما على الهلال صاحب المركز الثاني بـ17 نقطة.