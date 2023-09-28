شكرا لقرائتكم خبر قبضة الأخضر تفقد فرصة التأهل في الألعاب الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية الأمير عبدالعزيز بن تركي، منافسات الرياضات الالكترونية، التي أقيمت أمس، ضمن الدورة في صالة الرياضات الالكترونية بمدينة هانغتشو الصينية.

ووصل فريق الرياضات الالكترونية المكون من: مشعل البراك، نواف السالم، نواف الخويطر، عبدالعزيز المبارك، أجواد وزان، ونواف الجعيد، لربع نهائي منافسات لعبة (ليج أوف ليجندز)، وخسروا من المنتخب الكوري بنتيجة (0 ـ 2 ).

فيما تواجد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، في مباراة المنتخبين السعودي والإيراني لكرة اليد التي جرت أمس ضمن مواجهات المجموعة الرابعة وانتهت بالتعادل 23 - 23، ليفقد الأخضر فرصة التأهل للدور الثاني من المسابقة.