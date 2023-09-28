الهلال ينوي استعادة هيبته أمام الشباب المنتشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحالة فنية متباينة بين فريقي الهلال والشباب يتواجه الفريقان مساء الغد عند تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة في إطار الجولة الثامنة لمنافسات دوري روشن السعودي، فأصحاب الأرض (الهلال) يعيشون حالة اللا توازن الفني في الفترة الحالية بعد الأداء الباهت الذي سجله الفريق في مستهل مشواره الآسيوي والذي بدأه بالتعادل بهدف أمام فريق نافباخو الأوزبكي ومن ثم تلاه تعادل مثير في الجولة الماضية أمام ضمك، أعقبه فوز صعب خارج الديار على الجبلين (ينشط في دوري يلو) بهدف وحيد وصعب في إطار دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما قد يقلق أنصار الفريق في لقاء الغد، وسط محاولات إدارية كبيرة وجهود مضنية لتعديل مسار الفريق قبل فوات الأوان لاسيما وأن الفريق الآن يحتل وصافة الترتيب بـ 17 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر فريق الاتحاد.

انتقادات حادة

وكانت جماهير نادي الهلال وجهت انتقادات حادة إلى المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس، بعد فقدان نقطتين ثمينتين أمام ضمك، أفقدتاه الصدارة حيث تلقى مدرب الهلال هجوما حادا من أنصار النادي العاصمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدوه المسؤول الأول عن ظهور الفريق الأزرق بهذا المستوى الهزيل، على حد وصفهم.

وأكد هلاليون أن الفريق ظهر بدون هوية فنية مع جيسوس منذ بداية الموسم الحالي، ولا يملك حلولا هجومية، رغم تمتعه بأسماء قوية في تشكيلته، كما أن دفاعه يكون مستباحا أمام كل المنافسين.

استقرار إداري

ويسعى في هذا اللقاء (الديربي) إلى مصالحة جماهيره والتربع على عرش صدارة الدوري على أمل تعثر الاتحاد في مواجهاته المقبلة أمام المنافس (الشباب) الذي بدأ يسترد عافيته ويعالج جراجه بانتصارين في الدوري على فريقي الفيحاء بهدف وحيد أعقبه بفوز عريض برباعية على فريق الحزم في الجولة الماضي، جعلاه يحصد النقطة الثامنة والمركز الحادي عشر، وبدأ الليث يعيش حالة استقرار إداري بعد دخول إدارة محمد المنجم المنتخبة خلفا للإدارة السابقة بقيادة خالد الثنيان التي حلت باستقالات أفقدت المجلس الإداري نصابه، حيث نجح في عبور دور الـ 32 في مسابقة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسب فريق الباطن ( يلعب في دوري يلو) بـ (2/1).

وينتظر أن يغيب عن فريق الشباب لاعبه رومان سايس لعدم جاهزيته في الوقت الذي سيعود فيه البرازيلي نيمار للمشاركة بعد أن أراحه الجهاز الفني عن لقاء الجبلين في بطولة كأس الملك إلى جانب بعض زملائه اللاعبين وفي مقدمتهم ميشايل.

هدافو مواجهات الفريقين:

سامي الجابر سجل في مرمى الشباب 11 هدفا.

سعيد العويران سجل في مرمى الهلال 8 أهداف.

على صعيد دوري المحترفين، محترف الهلال السابق الفرنسي السابق بافيتمبي قوميز، الذي استطاع تسجيل 7 أهداف.

أوراق من ديربي الرياض: