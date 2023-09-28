المعيوف ينقذ الاتحاد بالتخصص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ حارس مرمى الاتحاد عبدالله المعيوف على عاداته في مسابقة كأس الملك، حيث قاد «العميد» لدور الـ16 أمس الأول بعد فوزه بضربات الترجيح على حساب الخلود 6/7، بعد أن انتهت مباراة دور الـ32 في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها الاتحاد بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث سجل مدافع الخلود دياز هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18، وعادل فاسكيز النتيجة للخلود في الدقيقة 40.

وأسهم المعيوف بتأهل فريقه الجديد بعد أن تصدى لـ4 ضربات ترجيح من أصل 10 سددت على مرماه.

وهذه المرة الثالثة التي ينجح فيها المعيوف في قيادة فريقه عبر التصدي لضربات الترجيح بكأس الملك.

وكانت المرة الأولى حين قاد فريقه السابق الهلال لتخطي الفيصلي بركلات الترجيح في ثمن نهائي نسخة 2020، إذ تصدى للضربة الأخيرة، ثم توج الزعيم باللقب لاحقا على حساب النصر 2-1.

وفي نسخة الموسم الماضي قاد المعيوف الهلال للفوز بالكأس، بعد انتصارهم على الوحدة بضربات الترجيح، حين تصدى لركلة منافسه هزاع الغامدي.

في المقابل خسر المعيوف مرة وحيدة بضربات الترجيح في نهائي كأس الملك 2022 ضد الفيحاء.

وانتقل المعيوف «37 عاما» إلى اتحاد جدة قادما من الهلال بعقد يمتد لعامين، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.