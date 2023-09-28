53 لعبة رياضية تشعل دورة الألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تبقي 60 يوما فقط على الحدث الرياضي الوطني الأكبر في المملكة، تجري الاستعدادات لإقامة نسخة جديدة من الألعاب السعودية 2023، والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر.وتحاول اللجنة المنظمة البناء على نجاح النسخة الأولى، إذ أعلنت زيادة عدد الألعاب المشاركة في الدورة إلى 53 لعبة رياضية، مع زيادة الرياضات البارالمبية إلى 6 رياضات، و4 رياضات استعراضية جديدة، واستحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة

230 منافسة

يشارك الرياضيون هذا العام في أكثر من 230 منافسة في رياضات: المصارعة، الفروسية، الشطرنج، السهام، السباق الثلاثي، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة، سباق الهجن، كرة القدم الشاطئية، الوشو، كرة قدم الصالات، الكاراتيه، رياضة المحركات (الكارتنج والدريفت)، البلوت، الألعاب الالكترونية (ببجي).

كما تشهد الدورة منافسات على رياضات: البادل، الإسكواش، الريشة الطائرة، الرياضات البحرية والغوص (جيت سكي)، الروبوت والرياضات اللاسلكية، الرماية، الدراجات، الجولف، الجوجيتسو، الملاكمة التايلاندية، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال، الملاكمة، السباحة، ألعاب القوى، كرة الطاولة، الجودو، كرة السلة 3X3.

كما يتنافس الرياضيون في: التايكوندو، التنس، التسلق، التجديف الداخلي، البولينج، البلياردو، الرجبي، فنون القتال المتنوع، الكريكت، التزلج اللوحي، الجمباز، كرة اليد، المبارزة، تنس الطاولة البارالمبية، كرة الهدف، كرة السلة البارالمبية، ألعاب القوى البارالمبية، رفع الأثقال البارالمبية، كرة القدم خماسيات للصالات - الصم.

المنصة المثالية

تستهدف دورة الألعاب السعودية هذا العام توفير المنصة المثالية للرياضيين السعوديين، لتحقيق طموحاتهم الرياضية في بيئة تنافسية عالية المستوى، ومنحهم الفرصة للتنافس على المستوى الوطني لتحقيق الإنجازات في شريحة متنوعة من الرياضات، وبما يسهم في إبراز جيل من الأبطال القادرين على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.

يشار إلى أن الأهداف من دورة الألعاب السعودية تتكامل مع المساعي الوطنية لإبراز الموهوبين وصناعة أبطال رياضيين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، والإسهام في تعزيز الكوادر الوطنية بمختلف المجالات والنهوض بالبنية التحتية، لخلق إرث يسهم في ضمان استدامة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية والمنظومة الرياضية الكبرى.

الأهداف من دورة الألعاب السعودية