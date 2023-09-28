الإيطالي بالوتيلي يفكر في الانضمام لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مهاجم أضنة ديميرسبور التركي، الإيطالي ماريو بالوتيلي، استعداده للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي في حالة وجود عرض من «الروسونيري»، كما تحدث عن احتمالية انتقاله في المستقبل إلى دوري روشن السعودي.

وقال بالوتيلي في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية «إذا نجح المشروع السعودي، فمن المحتمل أن أذهب إلى هناك»، مضيفا أنه قد يذهب إلى دوري روشن السعودي في غضون سنوات قليلة.

وعرض المهاجم الإيطالي نفسه مازحا على ناديه السابق ميلان، الذي لعب له بين موسمي 2012/13 و2013/14 وأيضا في 2015/16، وقال عن حل أزمة الهجوم «ميلان يبحث عن مهاجم جديد؟ حسنا.. أنا هنا».

وانتقد اللاعب مهاجمي ميلان الحاليين، وعلى رأسهم البرتغالي رافاييل لياو، أحد أبرز نجوم الفريق الإيطالي، قائلا «مشكلة ميلان هي أن لديهم الكثير من الشباب، إنهم بحاجة إلى لاعبين ذوي شخصية».

وسبق للإيطالي بالوتيلي، البالغ من العمر 33 عاما، تمثيل العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها مانشستر سيتي، إنتر ميلان، وليفربول، وينتهي عقده مع ناديه الحالي أضنة سبور في يونيو 2024.

يذكر أن العديد من اللاعبين العالميين اتجهوا للعب في دوري روشن السعودي خلال الصيف الماضي، على غرار البرازيلي نيمار جنيور، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز، ومن قبلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بدأ ثورة انتقال نجوم كرة القدم إلى السعودية في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد انضمامه إلى النصر.