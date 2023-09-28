شكرا لقرائتكم خبر تشافي ينتقد دفاع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزا مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أسباب تعادل فريقه بهدفين لمثليهما أمام مضيفه مايوركا، إلى دفاع البرشا بعد أن «تساهل أكثر من اللازم» وارتكب أخطاء دفاعية، مما كلفه خسارة نقطتين في سباق التتويج والحفاظ على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2023-24.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة وبات مهددا بخسارتها في انتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة، حيث يلعب جيرونا الثاني بفارق نقطة مع فياريال، الأربعاء، فيما يستضيف ريال مدريد الثالث لاس بالماس في اليوم ذاته (15)، بهدف تعويض خسارته الأولى هذا الموسم في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو 1-3 في المرحلة الماضية.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني «أعتقد أننا تسرعنا.

لم نتمكن من إيجاد المساحات وافتقرنا للصبر. تلك الأخطاء لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى. لم نكن موفقين في هذا الجانب».

وأضاف «كان ينبغي أن نصل إلى الشوط الثاني ونحن متقدمون؛ لكن حدث العكس بسبب خطأ ثان في الدفاع.

تحسننا في الشوط الثاني الذي كنا فيه أكثر هدوءا، لكن من الصعب تجاوز الإخفاقات الدفاعية».

وأشاد مدرب البرشا بالأداء الذي قدمه بعض لاعبي فريقه، قائلا «كان هناك كانسيلو، وفي عدة مناسبات، غوندوغان ولامين يامال، وكانت هناك أيضا تسديدة من جواو فيليكس في الشوط الأول.

لقد صنع الفريق الفرص، المسألة ليست أنه من الصعب علينا مهاجمة الدفاعات المكونة من خمسة لاعبين».

وعن تلقي البلوغرانا ثمانية أهداف في المباريات السبعة الأولى التي خاضها في الليغا حتى الآن، وهو نفس عدد الأهداف التي هزت شباك الفريق في 25 جولة الموسم الماضي، أقر تشافي بأن هذه الأرقام دليل على «الأخطاء التي نرتكبها»، مشددا «علينا التركيز أكثر من ذلك».