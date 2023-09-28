شكرا لقرائتكم خبر مقطع ساخر يدفع أوسيمين لمقاضاة نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد روبرتو كالندا، وكيل أعمال النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، أنه قد يلجأ إلى العدالة لمقاضاة نادي الجنوب الإيطالي، بسبب مقطع فيديو ساخر عن موكله نشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نابولي في منصة «تيك توك» الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه أوسيمين وهو يهدر ركلة جزاء في مواجهة بولونيا السابقة ضمن مباريات الدوري الإيطالي، وأرفقه بعبارات ساخرة وبطريقة غير مألوفة، قبل أن يحذف المقطع بعد فترة من نشره.

ويبدو أن الدولي النيجيري لم يعجبه تصرف ناديه، ليرد هو الآخر بطريقته على الفيديو المنشور، من خلال حذف جميع صوره بقميص نابولي على منصة «انستقرام»، قبل أن يخرج وكيل أعماله بتصريحات نارية ضد إدارة نابولي، يؤكد فيها أن ما حدث يعد أمرا غير طبيعي ويضر بصورة اللاعب بشكل كبير.

وتحدث كالندا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي «فابريتسيو رومانو» قائلا «ما حدث على الحساب الرسمي لنادي نابولي في منصة تيك توك غير مقبول، لقد نشروا مقطع فيديو يسخر من أوسيمين قبل أن يحذف لاحقا».

وتابع «هذا التصرف الخطير يلحق ضررا جسيما باللاعب ويزيد من المتاعب التي يعانيها في الفترة الأخيرة، بسبب بعض التقارير الإعلامية والأخبار الكاذبة»، وختم بالقول «نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حماية أوسيمين».

وكان نابولي - حامل اللقب - قد سقط في فخ التعادل السلبي خارج أرضه أمام بولونيا الأحد الماضي، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، خلال مواجهة شهدت مشاركة الدولي النيجيري أساسيا قبل أن يضيع ركلة جزاء في الدقيقة (72)، ليستبدله مدربه رودي غارسيا، بعد ربع ساعة تقريبا.

ويعيش أوسيمين فترة عصيبة في بداية هذا الموسم، بسبب تراجع معدله التهديفي مقارنة بالموسم الماضي، وكذلك بسبب بعض الاتهامات التي طالته بشأن صفقة انتقاله إلى نابولي، ما جعل رئيس النادي دي أوريليو لورينتيس يخضع للتحقيق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زوجة دي لورينتيس، جاكلين باوديت، وابنيه إدواردو وفالنتين يخضعون للتحقيق كذلك في القضية ذاتها.

وتكلفت صفقة انتقال المهاجم النيجيري إلى نابولي 71.25 مليون يورو؛ لكن النادي الإيطالي دفع 50 مليون فقط. ومنذ انضمامه إلى نادي الجنوب الإيطالي، استطاع أوسيمين أن يقود الفريق للقب الدوري الإيطالي 2022-23.

ماذا حدث للمهاجم أوسيمين مع نابولي؟