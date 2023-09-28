شكرا لقرائتكم خبر بعد انسحاب المرشحين.. المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز المغرب بشرف استضافة كأس أمم أفريقيا 2025، ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.وفاز المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا، إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا، قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة، أمس.

وكان المغرب مرشحا بقوة، وسيكون هذا القرار دفعة لآمالها في استضافة كأس العالم 2030، في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا، بعد حوالي 4 عقود من المرة السابقة عام 1988.

وكشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس «كاف» عن فوز المغرب بشرف تنظيم النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمشاركة 24 منتخبا، لتعود بذلك البطولة إلى الأراضي العربية بعد 6 أعوام كاملة، حيث احتضنت مصر نسخة 2019.

انسحاب جميع المرشحين

وحظي الملف المغربي بتأييد أعضاء المكتب التنفيذي لـ»كاف»، في أعقاب انسحاب جميع المرشحين الآخرين من السباق مثلما أكده موتسيبي، وهم الجزائر والثنائي نيجيريا وبنين (ملف مشترك) وزامبيا، قبل ساعات قليلة من موعد اجتماع المكتب التنفيذي، لينال بذلك المغرب شرف تنظيم البطولة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988.

ومن المتوقع أن تشهد ملاعب المغرب المعنية باحتضان مباريات البطولة تحسينات في الفترة المقبلة حتى تحقق المقاييس التي تشترطها «كاف» لاحتضان «الكان»، إذ من المتوقع أن يتم تجديد العديد من الملاعب الكبيرة، على غرار ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب الرباط وملعب أغادير.

قرار مفاجئ

وفي قرار مفاجئ فاز ثلاثة بلدان هي كينيا وأوغندا وتنزانيا بشرف تنظيم نسخة «كان 2027» في ملف مشترك، متفوقا بذلك على ملف السنغال الذي كان مرشحا بقوة للفوز حسب متابعين في شؤون الكرة الأفريقية.

وستكون نسخة 2027 هي الأولى التي تقام في منطقة شرق أفريقيا، كما تعد المرة الأولى التي ستنظم فيها ثلاث دول لتنظيم البطولة، مثلما أكده رئيس «كاف» موتسيبي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي.

ملف ثنائي

وشملت قائمة الدول المترشحة لتنظيم «كان» 2025 كلا من الجزائر، المغرب، زامبيا، بالإضافة إلى ملف ثنائي مشترك بين دولتي نيجيريا وبينين، فيما ضمّت قائمة الدول المترشحة لاستضافة «كان 2027» كلا من الجزائر، والسنغال، وبوتسوانا، بالإضافة إلى ملف ثلاثي مشترك بين دول كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكانت الجزائر قد تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كان 2025 الذي سحب من غينيا في آخر يوم من المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي.

كما باشرت لجنة معاينةِ المرافق في الكاف زيارتها للدول المترشحة لتنظيم كأس الأمم الأفريقية في الخامس من يناير الماضي.

يذكر أن الجزائر -منافس المغرب السابق- كانت قد أعلنت أولا عبر اتحاد الكرة الثلاثاء، عن سحب ملفي ترشحها لاحتضان نسختي 2025 و2027 من أجل التفرغ لملفات أخرى تتعلق أساسا بتطوير كرة القدم المحلية، بينما سحب نيجيريا ملف تنظيم نسخة 2025 وأبقى على ملف نسخة 2027.