سفيان أمرابط يرفع شعار «ممنوع المرور» مع يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، عن كواليس محادثاته مع المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر، قبل ساعات من مباراة كريستال بالاس، والتي شهدت أولى مشاركاته أساسيا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.وخاض أمرابط 61 دقيقة في انتصار مانشستر يونايتد (3-0) على كريستال بالاس، الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم في ملعب «أولد ترافورد»، ليبلغ حامل اللقب الدور الرابع من بطولة الكأس الثانية في إنجلترا.

مساندة خط الهجوم

وقدم النجم المغربي أداء قويا رغم تغيير مركزه، واعتماده «دوبيليرا» خلال مباراة بالاس، سواء للظهير الأيسر أو متوسط الميدان الدفاعي، في مهمة تكتيكية صعبة؛ حيث كلف تين هاغ لاعبه أمرابط بالتغطية على المركزين في حال صعود أحدهما لمساندة خط الهجوم.

وقال أمرابط في تصريحات نقلتها شبكة «مانشستر إيفينيغ نيوز» البريطانية «لقد أخبرت المدرب أنني سألعب حيث يحتاجني هو والفريق، سألعب حيث يمكنني مساعدة الفريق».

وأضاف النجم المغربي «ضد كريستال بالاس لعبت في مركز الظهير الأيسر؛ لكن كان لدي دور حر إلى حد ما؛ إذ لعبت كثيرا في خط الوسط، لذلك كان الأمر رائعا، كان جيدا».

وعن تفاصيل دوره، أوضح أمرابط «من الممكن ملاحظة أنني أحب تمرير الكرة دائما، بالطبع، مركزي ليس الظهير الأيسر وهناك من ينتظر في هذا المكان؛ لكنني حاولت منح الفريق خيارا إضافيا، واليوم كان الأمر على ما يرام، كما قلت سألعب حيث يحتاجني المدرب والفريق».

صراعاته الثنائية

وختم تصريحاته بالقول «إذا أرادني المدرب كظهير أيسر فسأفعل ذلك، أنا بالطبع لاعب وسط وأفضل اللعب في خط الوسط، ولكنني سألعب في أي مركز يحتاجني فيه المدرب». وشارك أمرابط في مركز الظهير الأيسر، في ظل معاناة يونايتد الشديدة في هذا المركز، حيث يفقد خدمات الثنائي لوك شاو وتاريل مالاسيا للإصابة، كما أن بديلهما سيرخيو ريغيلون الذي انضم إلى الفريق معارا من توتنهام هوتسبير يعاني من إجهاد عضلي، وتحامل على نفسه ولعب مصابا في المباراة الماضية ضد بيرنلي لمدة 79 دقيقة.ونجح اللاعب المغربي في جميع صراعاته الثنائية خلال الساعة التي خاضها، ونجحت تدخلاته الأرضية بنسبة مئة في المئة، فيما نجح في 97 % في التمريرات بواقع 65 تمريرة قصيرة ناجحة من أصل 67، وكذلك 5 تمريرات طويلة ناجحة من أصل 6.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة كريستال بالاس مرة أخرى، وذلك يوم السبت المقبل 30 سبتمبر، لكن خلال مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في «أولد ترافورد» أيضا، ضمن منافسات الجولة السابعة.

سفيان أمرابط في أول مشاركة مع مانشستر يونايتد: