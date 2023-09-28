راموس يتعرض لعملية سرقة في إشبيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أمس أن منزل سيرخيو راموس، مدافع إشبيلية، تعرض لعملية سرقة قبل أسبوع من طرف مجهولين، بينما كان يلعب مباراة مع فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، ليضطر اللاعب للغياب عن المباراة التالية لفريقه بسبب حالة الذعر التي كانت تسطير على عائلته بعد الحادثة.

وأشار تقرير لموقع «abc sevilla» إلى أن مجهولين اقتحموا منزل راموس الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي كان فيه اللاعب يشارك مع فريقه إشبيلية في مباراة الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نادي لانس على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان (1-1).

وسرقت مجموعة من المجوهرات الثمينة وساعات اليد وملابس فخمة، إضافة إلى بعض الأموال التي كانت موجودة في المنزل، بينما لم يصب أبناء راموس الأربعة بأي مكروه، على الرغم من وجودهم في المنزل خلال عملية السطو؛ حيث كانوا تحت حماية اثنين من رجال الحراسة الخاصة، بينما كانت زوجة اللاعب خارج المنزل وفق ما أورده التقرير.

وسارع راموس إلى إبلاغ الشرطة عقب نهاية مباراة لانس مباشرة، بينما غاب عن المواجهة التي تلتها في مسابقة الدوري الإسباني ضد أوساسونا التي انتهت بالتعادل السلبي، بسبب اهتمامه بعائلته؛ نظرا للخوف الذي أصابهم جراء عملية السرقة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل راموس للسرقة، حيث سبق أن تعرض لحادث مشابه عام 2012 عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، إذ كان في منزله رفقة شقيقه عندما دخل بعض الغرباء إليه من أجل السرقة، قبل أن يغادروا مسرعين بعد علمهم بوجود اللاعب داخله.

وانضم راموس إلى مجموعة من لاعبي إشبيلية الذين تعرضوا في وقت سابق لعمليات سرقة، ويتعلق الأمر بكل من المكسيكي خافيير هيرنانديز «تشيشاريتو» في عام 2019 في حينما كان يشارك بديربي الأندلس ضد ريال بيتيس، والبرازيلي سوسو في العام الذي يليه، بينما كان بصدد لعب نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.