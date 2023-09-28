الامارات | منتخب الفروسية يحجز بطاقة المرحلة النهائية في «آسياد هانغتشو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ أمس، منتخب الإمارات للفروسية المرحلة النهائية من مسابقة الفردي في رياضة الترويض التي شهدت مشاركة 32 فارساً وفارسة، في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية. جاء ذلك، من خلال فارسة المنتخب ناتالي لانكيستير التي نجحت في التأهل ضمن أفضل 15 نتيجة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى والميداليات الملونة، بعد أن حققت 64.882 نقطة في المركز الـ15. وفي نتائج المنتخب الأخرى، جاءت بيانكا سكويتزو في المركز الـ19 برصيد 63.118 نقطة، ومحمد السركال في المركز الـ26 برصيد 59.588 نقطة، فيما احتل علي الجهوري المركز الـ27 برصيد 58.441 نقطة.

وبخصوص الميداليات، كان منتخب الجودو تألق بشكل لافت، بعد أن حصد خمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات في خمسة أوزان مختلفة عن طريق عمر ماجومدوماروف الذي حصد ذهبية وزن فوق 100 كغم، وفضية لبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم، كما حصد جريجوري أرام برونزية مسابقة وزن تحت 90 كغم، وأضاف ظافر كوسوفو برونزية بوزن تحت 100 كغم، كما فاز نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم بالميدالية البرونزية.

واستمرت الإمارات في المركز الأول عربياً، والـ14 قارياً في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية.

وفي الشطرنج اختتم ثنائي المنتخب وافية المعمري وروضة السركال مشاركتهما في فردي الشطرنج بدورة الألعاب الآسيوية بخوض الجولتين الثامنة والتاسعة، إذ تعادلت وافية المعمرية في الجولة الثامنة مع الفيتنامية فو ثي كيم وخسرت في التاسعة من القطرية غادة الخليفي، فيما خسرت روضة السركال في الجولة الثامنة من الفلبينية فرينا جانيل ماي بنتيجة (1 –0)، وخسرت كذلك بالنتيجة ذاتها في الجولة التاسعة من المنغولية بتخوياج مونجونتول.

وفي مشاركات رياضيي الإمارات، يفتتح منتخب الدرّاجات مشواره اليوم عن طريق نجم المنتخب أحمد المنصوري في سباق الأمنيوم الذي يتكون من أربع مراحل هي السرعة والإقصاء والاسكراتش والنقاط.

ويفتتح كذلك منتخب الغولف مسيرته بالدورة من خلال مشاركة الثلاثي محمد سكيك وأحمد سكيك وراشد الجسمي في منافسات الفردي والفرق.

كما يستكمل منتخب الرماية مشواره من خلال مشاركة عبدالله إبراهيم وأحمد الأميري في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، ويلاقي كذلك نجم منتخب الملاكمة سلطان النعيمي الباكستاني رشيد زهيب ضمن دور الـ16 في مسابقة وزن 52 كغم.

ويصل اليوم، منتخب القوس والسهم إلى هانغتشو استعداداً لخوض منافسات الألعاب الآسيوية حيث يشارك بستة لاعبين ولاعبات، هم: عائشة آل علي، وآمنة العوضي، وحصة العوضي، وجمانة النجار، وعبدالله الكتبي، ومحمد مبارك.

في المقابل، يخوض منتخب السلة ثانية مبارياته في المجموعة الأولى، حين يلاقي منتخب كازاخستان، سعياً لتحقيق الفوز الأول عقب خسارته من نظيره الإيراني في المباراة الافتتاحية.

وأنهى منتخب الشراع مشاركته بالدورة الآسيوية بعد تأهل ثنائي المنتخب عادل خالد وضحى آل بشر إلى سباق «التوب التن» للمنافسة ضمن المراكز الـ10 الأولى، حيث حقق الأول المركز العاشر في مسابقة الكا 7، فيما احتلت ضحى آل بشر المركز التاسع بمسابقة الكا 6. وفي السباحة حلت ميرة الشحي في المركز السابع بسباق 100 متر فراشة، ويتبقى للمنتخب ثلاثة سباقات هي 50 متر حرة تشارك فيها مهرة الشحي، وميرة الشحي في 50 متر فراشة، و50 متر صدر بمشاركة عمر الحمادي.

• الإمارات الأولى عربياً في جدول ترتيب الميداليات بدورة الألعاب الآسيوية بـ 5 ميداليات.

• منتخب الشراع يختتم مشاركته ضمن الـ 10 الأوائل في الألعاب الآسيوية.