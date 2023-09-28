الامارات | رابطة المحترفين تعقد الجمعية العمومية غير العادية للموسم 2023-2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للموسم 2023-2024، أمس، بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، وتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل العمل، لتعزيز جودة المنظومة الاحترافية.

ترأس الاجتماع رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية ومديري الإدارات بالرابطة.

وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، بجانب اعتماد تعديلات لائحة الانتخابات، واعتماد آلية توزيعات الأندية المحترفة.