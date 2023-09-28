الامارات | حكم برازيلي يدير قمة شباب الأهلي والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم تعيين طاقم تحكيم برازيلي بقيادة ويلتون بيريرا سامبيو (42 عاماً)، لإدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة، المقررة غداً على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

ويضم الطاقم الحكمين المساعدين دانيلو ريكادو سيمون وفايرسيو فيلارينهو، وسهيل الملا حكماً رابعاً، وبابلو رامون حكماً للفيديو، ومحمد الهرمودي حكم فيديو مساعداً.

ويعد هذا الطاقم التحكيمي هو الأجنبي الثالث الذي يدير مباريات في دوري أدنوك للمحترفين منذ بداية الموسم الكروي الحالي، إذ أدار الحكم الألماني دانييل سايبيرت مباراة العين وعجمان في الجولة الثالثة، فيما يدير مباراة اليوم بين الشارقة والعين ضمن الجولة الرابعة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير.