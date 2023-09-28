الامارات | بوهليبه يقتنص برونزية العالم في رماية أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع لاعب المنتخب الوطني لرماية أصحاب الهمم أحمد بوهليبه أول ميدالية برونزية في مسابقة التراب مختلط وقوف في النسخة التاسعة من بطولة العالم التي تستضيفها مدينة ليما عاصمة بيرو، بمشاركة 260 رياضياً يمثلون 54 دولة.

وذكر بيان صحافي: «اتسمت منافسات البطولة بالصعوبة في ظل وجود أبطال العالم، حيث تصدر النهائي اللاعب الإيطالي ناني جبريل، تلاه في المركز الثاني اللاعب الإسباني كاستيلو أدريان».

من جهته أهدى البطل أحمد بوهليبه هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، وقال إن الدعم الكبير لرياضة أصحاب الهمم كان له أكبر الأثر في استمرار التفوق الذي تشهده رياضة أصحاب الهمم.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد الهاملي، أن هذا الإنجاز يعد حافزاً قوياً لإعداد أبطال سيكون لهم الكلمة المسموعه في مختلف المحافل المقبلة.