الامارات | فتح باب التسجيل للمشاركة في «دورة الشيخة هند للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة 11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتقام الدورة خلال الفترة من التاسع حتى 20 نوفمبر المقبل وتتضمن سبع ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، تحدي الحواجز.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «نظمت لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي ورشة عمل بحضور رئيس قسم رياضة المرأة حصة الكوس، ورئيس قسم الفعاليات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة فوزية فريدون، والمنسق العام للدورة علياء الصافي، ورئيس اللجنة الفنية للدورة عادل البناي، ومشرف ومدرب ميدان فزاع للرماية راشد الكلباني، ومنسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة».

وتم الاستقرار على أن يبدأ التسجيل للمشاركة في بطولات الدورة اعتباراً من أمس وحتى 31 أكتوبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، الذي من خلاله يمكن للاعبات تعبئة استمارات التسجيل وإرفاق الأوراق المطلوبة.

وسمحت اللجنة المنظمة لكل لاعبة بالمشاركة في خمس منافسات مختلفة حداً أقصى، ويسمح للموظفات وزوجات الموظفين وبنات الموظفات والموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.