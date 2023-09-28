الامارات | وجوه جديدة تنتظر دعوة بينتو إلى معسكر المنتخب في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم تجمعاً داخلياً في دبي من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل ضمن تحضيراته لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، التي تنطلق في نوفمبر المقبل، إذ يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثامنة التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، ونيبال ولاوس. وينتظر أن يُعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة الجديدة بعد نهاية الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تُقام أيام 6 و7 و8 أكتوبر المقبل.

ويُعد المعسكر المرتقب الثالث للمنتخب في عهد المدرب الجديد البرتغالي باولو بينتو، بعدما كان المنتخب خاض معسكرين خارجيين الأول في النمسا من 29 يوليو حتى العاشر من أغسطس الماضيين، فيما أقيم المعسكر الثاني في كرواتيا من الثالث حتى 13 الجاري، إذ خاض خلاله المنتخب مباراة ودية أمام كوستاريكا وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتترقب وجوه جديدة دعوة مدرب المنتخب لها ضمن القائمة الجديدة، خصوصاً أن بينتو وأفراد طاقمه المساعد يتابعون مباريات الدوري لرصد مستويات اللاعبين ومتابعتهم عن قرب، وذلك لاختيار أفضل العناصر والأكثر جاهزية من الجانبين الفني والبدني، علماً أن قائمة المنتخب السابقة كانت شهدت دعوة بينتو لأربعة وجوه جديدة مع المنتخب الأول، وهم حازم محمد ومبارك أحمد وعبدالله محمد العطاس، وراشد مهير الذي تم استبعاده في وقت سابق بسبب الإصابة.

ووفقاً للبرنامج الذي أعلنه اتحاد كرة القدم سيخوض خلال المعسكر المرتقب مباراتين وديتين الأولى أمام الكويت 12 أكتوبر المقبل، والثانية أمام لبنان يوم 17 من الشهر نفسه. وستُقام المباراتان الوديتان على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وهو الملعب نفسه الذي تم اختياره لاستضافة أولى مباريات التصفيات يوم 16 نوفمبر المقبل أمام نيبال أو لاوس.

• المنتخب يخوض مباراتين وديتين في أكتوبر المقبل أمام الكويت ولبنان.