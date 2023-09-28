الامارات | زوارق الإمارات تتأهب للبحر الأدرياتيكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب زورقا فريق «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم و«فيكتوري 4» بقيادة أريك ستارك، لاختبار مياه البحر الأدرياتيكي قبالة جزيرة سردينيا الإيطالية، التي تستضيف اليوم منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - سردينيا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1)، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة.

ويدخل فريق أبوظبي (حامل اللقب الموسم الماضي)، المنافسة بطموحات كبيرة بمشاركة ثاني القمزي على زورق «أبوظبي 2»، وصاحب المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة، وراشد القمزي على زورق «أبوظبي 1»، بعد فوزه بلقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» أخيراً.

ويتصدر البطولة حالياً السويدي جوناس آندرسون برصيد 43 نقطة، ويأتي ثانياً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك برصيد 28 نقطة، وثالثاً زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن برصيد 27 نقطة.

وسيخصص اليوم لإجراء التجارب الحرة واختبار محركات الزوارق على مياه البحر الأدرياتيكي، والتي ستبدأ الدوران بعد استكمال إجراءات التسجيل والفحص الفني المعتاد وتوزيعها على مجموعتين (أ) و(ب)، فيما سترتفع وتيرة الحماس في أروقة الجولة يومي السبت والأحد، إذ ستقام يوم السبت تصفيات أفضل توقيت بنظام المجموعتين (أ) و(ب) لمدة 30 دقيقة لكل مجموعة على أن يتأهل سبعة زوارق عن كل مجموعة، لخوص سباق سرعة مدته 15 دقيقة في فترة بعد الظهيرة، لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس، فيما سيخصص يوم الأحد للسباق الرئيس وتسبقه التجارب للزوارق المتأهلة، إضافة إلى منح ستة زوارق فرصة لحجز إحدى البطاقتين المتبقيتين لإكمال عدد الزوارق في السباق الرئيس الذي يجمع 16 زورقاً.