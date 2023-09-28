الامارات | الشارقة والعين.. قمة «الثأر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، على وقع صدام مبكر بين الشارقة وضيفه العين الساعة 20:00. ويدير القمة الكبيرة طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الإنجليزي، مايكل أوليفر. واكتسبت المواجهات بين الفريقين أهمية كبيرة في السنوات الماضية، وتحديداً في الموسم الماضي الذي التقيا فيه في ثلاثة نهائيات «بطولة السوبر»، و«كأس رئيس الدولة»، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجاءت الغلبة فيها جميعاً لمصلحة الشارقة، ولمدربه المخضرم أولاريو كوزمين، لكنه تفوق في الدوري بالفوز والتعادل.

ويحفل تاريخ المواجهات بين الفريقين بالندية في بطولة الدوري، إذ التقيا في 96 مواجهة، كان الفوز لـ«الملك» في 34، والعين في 32 لقاء، وحضر التعادل 30 مرة، وسجل الشارقة 129 هدفاً، والعين 142 هدفاً.

أما على صعيد المحترفين، فقد التقيا 28 مرة، كانت الأفضلية للعين الذي فاز في 12 مباراة، مقابل ثمانية انتصارات للشارقة، وتعادلا ثماني مرات، وكانت الأفضلية التهديفية للعين بـ55 هدفاً، مقابل 40 للشارقة. ويسعى «الملك» إلى تأكيد تفوقه على العين في المواجهات الأخيرة، وإلحاق الهزيمة الأولى به، حيث بدأ العين الموسم بصورة مثالية، ولم يعرف سوى لغة الانتصارات في جميع المباريات، سواء تلك التي خاضها على المستوى المحلي أو القاري.

ويُدرك كوزمين أنه مطالب أمام جماهيره بتحقيق الفوز على العين ليس لتأكيد الأفضلية فقط، ولكن للدخول في معترك المنافسة الحقيقية على بطولة الدوري التي تعثر خلالها، بعد خسارته من الوصل في الجولة الثانية على الملعب نفسه 1-3، ليتراجع حالياً للمركز السادس برصيد ست نقاط فقط. ويدرك أنصار «الملك» أن أي نتيجة غير الفوز ستعني مجدداً الابتعاد خطوة عن اللقب الذي اشتعل بين العين وشباب الأهلي والوصل.

أما العين فقد قدّم أفضل بداية له منذ سنوات في جميع مبارياته، بفضل مدربه الهولندي شرودر الذي أحدث نقلة كبيرة على مستوى الأداء الهجومي للفريق، بتسجيله 21 هدفاً في ست مباريات رسمية خاضها الفريق حتى في كل المسابقات، وفي الدوري لديه أقوى هجوم بـ11 هدفاً.

ولا تقل المواجهة التي تجمع حتا مع النصر، أهمية اليوم، وتقام في الساعة 5:20 مساء. فكلا الفريقين لم يسبق أن حقق نتيجة إيجابية منذ بداية الموسم، ويقبعان حالياً في المركزين الأخير وقبل الأخير، وستكون المواجهة فرصة مثالية أمام أحدهما لاستعادة توازنه وبدء صفحة جديدة. وسيكون الضغط بصورة أكبر على مدرب النصر، الصربي غوران الذي توسم فيه النصراوية الكثير، من أجل تصحيح مسار العميد، والأخذ بيده إلى منطقة متقدمة في جدول الدوري، إلا أنه لم يكن عند حسن الظن واستقبل ثلاث هزائم من الجزيرة وبني ياس والشارقة، وربما تكون مباراته ضد حتا، فارقة في مسيرته داخل قلعة النصر.

• العين خسر أمام الشارقة الموسم الماضي في 3 نهائيات لبطولات الكأس، لكنه تفوق في الدوري.

• ضغط كبير على مدرب النصر غوران لوقف نزيف النقاط حين يواجه حتا اليوم.