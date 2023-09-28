الامارات | أصحاب الأرض يخسرون 14 نقطة في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الفرق الزائرة (الضيوف) في التفوق على أصحاب الأرض في أربع مباريات من مباريات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت مبارياتها يومي السبت والأحد الماضيين، مقابل تعادل واحد وثلاثة انتصارات لأصحاب الأرض.

وشهدت الجولة فوز العروبة على مصفوت 3-1، والتعاون على الفجيرة بهدف نظيف، ويونايتد إف سي على الرمس 4-2، والجزيرة الحمراء على الحمرية 2-1، وتعادل العربي مع الظفرة 2-2، ما يعني أن أصحاب الأرض خسروا 14 نقطة، بينما وقفت الأرض مع أصحابها عندما فاز دبا الفجيرة على سيتي 4-صفر، ومسافي على غلف يونايتد 2-1، ودبا الحصن على «غلف إف سي» بهدف نظيف.

وبموجب هذه النتائج صعد العروبة لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه العربي 7، ثم دبا الفجيرة 6، ودبا الحصن 6، ثم الظفرة والتعاون ولكل منهما خمس نقاط، يليها الفجيرة ويونايتد ومصفوت ومسافي بـ4 نقاط، ثم الرمس والحمرية وسيتي وبـ3 نقاط، وأخيراً «غلف إف سي» والذيد و«غلف يونايتد» من دون نقاط.

الأفضل في الجولة الثالثة

■ أفضل لاعب مواطن - سالم سليمان (العروبة)، إذ قدم مستوى مميزاً.

■ أفضل لاعب أجنبي - الإنجليزي بينيك أفوبي (الظفرة)، سجل هدفاً حاسماً لفريقه بمرمى العربي في الوقت بدلاً من الضائع.

■ أفضل حارس مرمى - محمد سالم (دبا الفجيرة)، حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين متتاليتين.

■ أفضل مدرب مواطن - عيد باروت (الجزيرة الحمراء)، فاز خارج ملعبه على الحمرية.

■ أفضل مدرب أجنبي - الجزائري فؤاد بومضل (العربي)، لقيادته فريقه بشكل مميز أمام الظفرة.