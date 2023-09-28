شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يترقب دخول قائمة الأهلي لمباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من دخول قائمة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيته عقب إنهاء برنامجه التأهيل للإصابة من الرباط الصليبي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في إدخال أكرم توفيق للمشاركة بالمباريات بشكل تدريجي، على غرار ما حدث مع كريم فؤاد الذي عاد للمشاركة في مباراة المصري البورسعيدي بعد تعافيه من إصابة الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع الفريقين في السادسة مساء على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.