أين الاحتواء؟.. مدير الكرة بالزمالك يوجه رسالة قوية ويكشف ما فعله أمين عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك، أن أمين عمر حكم مباراة الأبيض ضد المقاولون، حجم لاعبي الفريق بكثرة الإنذارات.

قال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن الحكم منح لاعبي الزمالك ٦ إنذارات بعضها مستحق والبعض الآخر لا، مشيراً إلى أن المدرب كارلوس أوسوريو كان يخشى تعرض أحد اللاعبين للطرد.

وواصل: "لم نتحدث عن إلغاء الهدف الأول رغم أن لنا تحفظات، وإذاعة محادثة الفار أظهرت تحفز أمين عمر ضد الزمالك، خاصة أنه يؤكد عدم اقتناعه بالخطأ منذ أن توجه إلى شاشة الفار".

وأكمل: "من يقول الاحتواء، هل أنت الآن مقتنع؟، هؤلاء لا يريدون أن يقف الزمالك على قدميه، لابد من وقفة، الزمالك ليس ضعيفاً ولن يكون ضعيفاً، ويكفي أن لديه جمهور عظيم يقف خلفه".

وأكمل: "ماذا استفاد الزمالك من إيقاف أمين عمر ؟، كنت في أشد الحاجة إلى النقطتين، نستحق ركلة جزاء ولا يوجد شيء اسمه اقتناع، هذا أمر لا يعنينا هناك قانون يجب تطبيقه".