شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» ميلان أمام كالياري بنكهة تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حقق فريق أي سي ميلان الإيطالي، فوزاً مهماً على كالياري 3-1 بعد تأخره بهدف، وجاء الفوز بنكهة تشيلسي إذ مرر الأمريكي كريستيان بولسيتش للإنجليزي روبن لوفتس تشيك كي يسجل هدف التعادل، وهو الأول لتشيك بقميص فريقه الجديد ثم سجل فيكايو توموري الهدف الثالث.

وانتقل روبن لوفتس تشيك للميلان من«البلوز» في الصيف مقابل 15 مليون استرليني ونجح في قيادة الفريق إلى «ريمونتادا» جعلته في صدارة الـ«سيري أي» بعد خسارة جاره إنتر ميلان المفاجأة أمام ساسولو 2-1.

وقال تشيك بعد تسجيله أول أهدافه بقميص الميلان: «كانت مباراة صعبة وحافظنا على قوتنا الذهنية بعدما سجلوا الهدف الأول، سعيد جداً بهدفي وفخور جداً بصمودنا كمجموعة».

ونجح بولسيتش المنتقل للميلان في الصيف من تشيلسي مقابل 20 مليون استرليني في التواصل بشكل مميز مع زملائه القدامى، كما سجل نوح أوكافور هدف الميلان الثاني تاركاً الهدف الثالث لتوموري، لتبقي النتيجة كالياري بدون فوز في ذيل الترتيب بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.