شكرا لقرائتكم خبر عن درجال ينسق بين مدربي المنتخبين العراقي الأول والأولمبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة الرئيس عدنان درجال في مقره بالعاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً تنسيقياً بين مدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس، ومدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل إلى جانب حضور الطاقمين المساعدين لمدربي المنتخب (اليخاندرو فاريلا، سلفادور روميرو، دايفيد ميلان والمدير الإداري مهدي كريم للمنتخب الأول) (نزار أشرف، إسماعيل سليم وجبار هاشم المدير الإداري للمنتخب الأولمبي).

وجاء الاجتماع ضمن إطار حرص الاتحاد في إدارة المنتخبات على التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة مشاركات ومعسكرات للمنتخبين الأول والأولمبي، وقد تتزامن بعض الاستحقاقات للمنتخبين ضمن أيام التوقف الدولي تارة وخارجها تارة أخرى بالنسبة للأولمبي.

وناقش المدربون الحاضرون سبل التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة للمنتخبين الأول والأولمبي، خاصة مع تواجد لاعبين سبق أن تمت دعوتهم إلى المنتخب الأول وكذلك المنتخب الأولمبي.

من جهته أوضح درجال، أن «اتحاد الكرة العراقي يسعى جاهداً إلى تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه سير العمل من أجل إعداد منتخبات واعدة قادرة على مقارعة المنتخبات المنافسة في مختلف الاستحقاقات وأن التعاون سيكون مفتوحاً ما بين المنتخبين (الأول والأولمبي) متمثلاً بالتفاهم المتبادل ما بين المدربين الإسباني خيسوس كاساس (مدرب المنتخب الأول) وراضي شنيشل (مدرب المنتخب الأولمبي) في الاستفادة من خدمات أي لاعب يرونه مناسباً لارتداء القميص في أي مهمة وطنية».