شكرا لقرائتكم خبر عن روي كين يتفهم شعور سانشو ويحثه على الاعتذار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد كابتن مانشستر يونايتد السابق الايرلندي روي كين تفهمه لشعور جناح الفريق المنبوذ جيدون سانشو من قبل المدرب تن هاغ.

وانتقل سانشو لليونايتد من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون استرليني في 2021، لكنه لم يشارك سوى 3 مرات من الدكة هذا الموسم وعلق كين:«سأنزعج لو كان جيدون لا يتمرن بشكل جيد أما بخصوص الشخصية فكل واحد منا تختلف شخصيته عن الآخر. سأشعر بالخزي من حياتي لو انتقدني مدربي أمام زملائي أو وسائل الإعلام. يقول الناس إنه ليس من المناسب أن أتحدث عن اللاعبين عبر وسائل الإعلام لكنني أختلف معهم، يمكنك أن تبعث رسالة عبرها».

ويعتقد كين أنه لا يزال بمقدور سانشو إنقاذ مسيرته في اليونايتد إن تقدم بالاعتذار لمدربه وقال:«إن كانت لديك ملاحظات حول هذا اللاعب أو أنه لا يتمرن بشكل جاد فعليك أن تظهر بعض التواضع إن جاء معتذراً كي ينطوي الخلاف بسرعة. عشنا في غرف ملابس يأتي فيها اللاعبون ويقدمون اعتذارهم وينسى الموضوع بسرعة كبيرة. هناك ديناميكية غريبة في غرف ملابس اللاعبين، إن أظهر اللاعب اهتمامه والجانب الإنساني فيه فلا بأس، يتجاوز الجميع الموضوع».