شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمهن يسجل لنابولي ويرفض الاحتفال بسبب«جوز الهند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فك النجم النيجيري فكتور أوسيمهن صيامه عن التسجيل لـ4 مباريات وسجل هدف نابولي الثاني في شباك أودينيزي التي انتهت لصالح بطل الدوري الإيطالي 4-1، لكنه قرر عدم الاحتفال بهدفه بسبب خلافه مع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر المدرب رودي غارسيا استبدال مهاجمه في الشوط الثاني وشوهد النيجيري وهو يصافح المدرب وهو مشهد مخالف لما حصل عند استبداله أمام بولونيا صفر - صفر.

وحصل أوسيمهن على دعم وتصفيق من المشجعين وتغنوا باسمه في المدرجات في محاولة منهم لرأب الصدع وتجنب سيناريو رحيله في يناير.

واستبق المهاجم، الذي قاد الفريق لأول لقب دوري منذ 30 عاماً الموسم الماضي، المباراة أمام أودينيزي بمسح معظم صوره بقميص نابولي من على حسابه في إنستجرام بعد سخرية حساب النادي الرسمي على تطبيق تيك توك من إهداره ركلة جزاء في المباراة أمام بولونيا مؤخراً بشريط فيديو ونشر الحساب صورة له كأنه حبة جوز هند.

حبة جوز الهند (الأسمر من الخارج والأبيض من الداخل ) إهانة عنصرية وتستخدم لاتهام شخص بخيانة تراثه والإدلاء بآراء موافقة لآراء البيض ووجهة نظرهم.

وألقت التطورات الأخيرة بظلال الشك على مستقبل المهاجم الذي شوهد وهو يرفض مصافحة زميليه دييجو ديم وبيوتر زيلينسكي بعد وصوله لفندق الإقامة.

ورفض أوسيمهن التفاوض مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس بخصوص تمديد العقد الذي ينتهي في 2025 ورجحت تقارير انضمامه للدوري السعودي في يناير.