شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب صلاح الدين بطلاً لمحافظات العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز منتخب صلاح الدين، بلقب بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات بعد تغلبه على منتخب بغداد- الكرخ 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة التي جرت على ملعب نفط الشمال بمدينة كركوك.

وبرغم أن منتخب بغداد- الكرخ كان هو البادئ في التسجيل عن طريق لاعبه عبد الوهاب عبد الرزاق في الدقيقة 44، إلا أن لاعب منتخب صلاح الدين مصطفى رميض تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب منتخب صلاح الدين ياسر ناجي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77.

وبعد نهاية المباراة، قام عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بتتويج منتخب صلاح الدين بدرع بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات لعام 2023.

الجدير بالذكر أن بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات العراقية قد توقفت منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الاتحاد العراقي لكرة القدم الحالي قرر إعادة الحياة لها مجدداً من أجل توسيع قاعدة لعبة كرة القدم في البلد.