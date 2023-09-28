شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح اللاعب عبد اللطيف محمد منيع لاعب نادى طلائع الجيش فى التأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للمصارعة الرومانية ببطولة العالم للمصارعة، والتى أقيمت فعالياتها بمدينة بلجراد بدولة صربيا، حيث شارك المنتخب القومى للمصارعة الرومانية بعدد (11) لاعب ولاعبه منهم عدد (9) لاعب ولاعبه من قوام أندية المؤسسات العسكرية الرياضية.

وبهذا الإنجاز أصبح عدد المتأهلين رسمياً لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية عدد (5) لاعبين ولاعبة .

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب عبد اللطيف محمد منيع بهذا الإنجاز، والذى يعد نموذجاً مشرفاً للشباب المصرى وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين.

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات وتهيئة المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية بالمؤسسات العسكرية الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية .