ديربي الاتحاد والإسماعيلي.. ختام الجولة الثانية للدوري المصري بمباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023\2024، بمواجهتين حيث يلتقي الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، والمصري أمام فاركو.

وينشر موقع "الخليج 365"، موعد مواجهتي الختام في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي تقام اليوم الخميس.

فاركو والمصري:

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المصري أمام فاركو، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

الإسماعيلي والاتحاد السكندري:

تقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في ديربي جماهيري قوي، على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

وتنطلق المباراة الجماهيرية بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم، ويتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى.

تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان الجولة الثانية للدوري المصري، شهدت تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا نظرا لخوض الفريق الأحمر مواجهة سان جورج الأثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.