مواجهة مصرية.. نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أقيمت قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس، عقب ختام مباريات دور الـ32 من البطولة.

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك"، عن مواجهة مصرية مرتقبة بين الخليج، الذي يضم محمد شريف

لاعب الأهلي السابق وضمك الذي يلعب ضمن صفوفه طارق حامد لاعب الزمالك السابق.

نرصد نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين:

الفيصلي - النجمة

الخليج – ضمك

الفيحاء – الاتحاد

أبها – الأهلي

النصر – الإتفاق

الحزم – الهلال

الفتح – الشباب

الوحدة – التعاون